Giro 2023: Liveblog – Etappe 11 naar Tortona – Nu wel een sprint? woensdag 17 mei 2023

Ook vandaag is het lastig te voorspellen, welk type renner de overwinning binnensleept. Een heuvelachtig parcours van Camaiore naar Tortona met drie gecategoriseerde beklimmingen kan de sprinters vandaag nekken. Toch zijn zij niet kansloos. Ook deze etappe kent namelijk een lange en vlakke finale.



Ook in de elfde etappe kan het dus twee kanten op. Helemaal vlak is het absoluut niet op weg naar de finish in Tortona, maar de rappe mannen zijn zeker niet kansloos voor de overwinning. Er is wel één voorwaarde: ze moeten dan wel de lastige heuvelzone overleven, met de Passo del Bracco (10,1 km aan 4,4%), Colla di Boasi (9,2 km aan 4,4%) en de Passo della Castagnola (4,9 km aan 4,5%) als scherprechters.

Eenmaal op de top van de Passo della Castagnola is het nog veertig kilometer te gaan, over overwegend vlakke of zelfs dalende wegen langs de Middellandse Zee. De finish wordt verwacht tussen 16.55 uur en 17.35 uur.

Officieuze start: 11.25 uur

Officiële start: 11.45 uur

Finish: tussen 16.55 uur en 17.35 uur

Afstand: 219 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Tussensprint Borghetto di Vara: tussen 13.10 en 13.20 uur

Passage Passo del Bracco: tussen 13.40 en 14.00 uur

Passage Colla di Boasi: tussen 15.15 en 15.50 uur

Tussensprint Busalla: tussen 15.55 en 16.25 uur

Passage Passo della Castagnola: tussen 16.05 en 16.40 uur

