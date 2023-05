Giro 2023: Liveblog – Etappe 1 openingstijdrit naar Ortona zaterdag 6 mei 2023 om 08:00

Huidige Kopgroep

De Grande Partenza van de Giro d’Italia bestaat dit jaar uit een individuele tijdrit. In de eerste etappe van de Giro zullen de renners in een race tegen de klok van Fossacesia Marina naar Ortona rijden. Het parcours van 19,6 kilometer is nagenoeg vlak, maar in het slot van de tijdrit ligt een klimmetje van de vierde categorie. De finishlijn ligt 1,7 kilometer na deze klim.

De Giro van 2023 begint met een relatief lange tijdrit van 19,6 kilometer. Het parcours voert bijna helemaal over de Via Verde della Costa del Trabocchi, een tot fietspad omgebouwd treinspoor. In een rechte lijn fietsen de coureurs langs de zee van Fossacesia Marina naar Ortona.

Daar verlaten ze dan het fietspad, om vervolgens via een kort klimmetje van 1,7 kilometer aan 5,3% Ortona te bereiken. Eenmaal op de top is het nog iets minder dan twee kilometer naar de streep. Ook hier loopt het parcours niet vlak. Na 700 meter glooiend dalen, loopt het asfalt vals plat omhoog tot aan de finish. Na 9,8 en 16,8 kilometer worden de tussentijden opgemeten.

Wie pakt de eerste ritzege in de Giro 2023 en daarmee de roze trui? Mis niets van de openingsetappe van de Giro 2023 in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de etappe kan je bespreken in onze live chat.

Start eerste renner: 13.50 uur

Finish eerste renner: tussen 14.10 en 14.15 uur

Start laatste renner: 16.48 uur

Finish laatste renner: tussen 17.05 en 17.10 uur

Afstand: 19,6 km

Tussenpunten: na 9,8 km en 16,8 km

