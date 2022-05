Giro 2022: Liveblog – Etappe 6 naar Scalea donderdag 12 mei 2022 om 08:00

In de zesde etappe van de Giro d’Italia zal voor het eerst over het vasteland van Italië worden gekoerst. Het is een rit langs de westkust, die op het lijf geschreven is van de sprinters. Welke rappe man gaat met de zege aan de haal in de etappe van Palmi naar Scalea?



Vrijwel direct na het vertrek uit Palmi zal het peloton de enige beklimming van de dag bedwingen. De klim naar het vliegveld van Vibo Valentia is 17,5 kilometer lang aan 2,7% gemiddeld. Hierna wordt er in noordelijke richting over de kustweg langs de Tyrreense Zee gekoerst, waar er onderweg nog twee tussensprints zijn. In de slotkilometers zijn geen bochten te bekennen.

Mis niets van deze etappe van de Giro 2022 in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de etappe kan je bespreken in onze live chat.

Officieuze start: 12.35 uur

Officiële start: 12.50 uur

Finish: tussen 17.00 en 17.25 uur

Afstand: 192 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Passage Aertoporto L. Razza: tussen 13.35 en 13.45 uur

Tussensprint Vibo Valentina: tussen 13.45 en 13.50 uur

Tussensprint Guardia Piemontese Marina: tussen 16.05 en 16.25 uur

Giro 2022: Voorbeschouwing etappe 6 (WielerFlits)

Giro 2022: Voorbeschouwing op het parcours (WielerFlits)

Giro 2022: De deelnemers (WielerFlits)