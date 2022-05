Giro 2022: Liveblog – Etappe 5 naar Messina woensdag 11 mei 2022 om 08:00

Woensdag gaat de Giro d’Italia verder met etappe vijf, een etappe van 174 kilometer van Catania naar Messina. Op het oog een kans voor de sprinters, maar een lange beklimming van tweede categorie halverwege de rit kan mogelijk wat rappe mannen in de problemen brengen. Wie pakt de ritzege in Messina?

Na de start in Catania wordt er langs de kust van de Middellandse Zee naar het noorden gereden. Hierna trekt het peloton het binnenland in en breekt de eerste en enige klim van de dag aan. Na de top van de Portella Mandrazzi (20 kilometer aan 4%) moeten de renners nog 100 kilometer tot aan de finish in Messina. Na de tweede tussensprint koersen de renners langs de noordkust van Sicilië voor de laatste 40 kilometer tot de meet. De finish ligt in de haven van Messina.

Mis niets van deze etappe van de Giro 2022 in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de etappe kan je bespreken in onze live chat.

Officieuze start: 11.30 uur

Officiële start: 11.45 uur

Finish: tussen 15.45 en 16.15 uur

Afstand: 174 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Tussensprint Francavilla di Sicilia: tussen 12.55 en 13.05 uur

Passage Portella Mandrazzi: tussen 13.45 en 14.00 uur

Tussensprint Villafranca Tirrena: tussen 15.00 en 15.25 uur

