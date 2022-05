Giro 2022: Liveblog – Etappe 3 naar Balatonfüred zondag 8 mei 2022 om 08:00

De derde etappe van de Giro d’Italia is de eerste kans voor de sprinters. De laatste rit op Hongaars grondgebied gaat over een afstand van 201 kilometer tussen Kaposvár en Balatonfüred.

Vanuit de start in Kaposvár koerst het peloton in de richting van het Balatonmeer. Onderweg naar het Balatonmeer, een toeristische vakantieplek in Hongarije, komen de renners weinig hindernissen tegen. Op 13 kilometer van de aankomst zijn alleen wel bergpunten te verdienen op de top van de abdij van Tihany. Deze klim boezemt de sprinters naar verwachting geen angst in. In aanloop naar de finish kunnen de spurters al hun benen testen in de tussensprints.

Mis niets van de derde etappe van de Giro 2022 in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de etappe kan je bespreken in onze live chat.

Officieuze start: 12.25 uur

Officiële start: 12.40 uur

Finish: tussen 17.00 en 17.30 uur

Afstand: 201 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Tussensprint Nagykanizsa: tussen 14.10 en 14.20 uur

Tussensprint Badacsony: tussen 15.50 en 16.10 uur

Bergsprint Tihany: tussen 16.45 en 17.10 uur

