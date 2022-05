Giro 2022: Liveblog – Etappe 20 over de Passo Pordoi naar Passo Fedaia zaterdag 28 mei 2022 om 08:00

De laatste etappe-in-lijn van de Giro d’Italia 2022 gaat over drie bergpassen in de Dolomieten en finisht boven op de Passo Fedaia. Onderweg ligt onder meer de Passo Pordoi, het hoogste punt in deze drieweekse rittenkoers. De etappe van vandaag telt 4.490 hoogtemeters over een parcours van 167 kilometer.



De eerste 60 kilometer zijn een opwarmertje met enkele korte heuvels, want vanaf kilometer 63 begint de Passo San Pellegrino (9,6 km aan 8%), de eerste test bergop. Na de afdaling begint op 57 kilometer de Passo Pordoi (11,9 km aan 6,6%). Deze klim is het hoogste punt van deze Giro. Hiermee is de Cima Coppi dit jaar gelegen op 2.239 meter boven zeeniveau. Hierna begint de afdaling van de Pordoi die in twee delen loopt.

In Savinèr de Laste begint de laatste beklimming van deze Giro, de Passo Fedaia van 12,9 kilometer aan 7,8%. Vooral het tweede deel van de Passo Fedaia is loodzwaar. Na doorkomst in Malga Ciapele stijgt de weg namelijk voor drie kilometer aan meer dan 12% gemiddeld en zijn er stroken van 18% te vinden. De finish ligt uiteindelijk in Marmolada.

Mis niets van deze etappe van de Giro 2022 in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de etappe kan je bespreken in onze live chat.

Officieuze start: 12.15 uur

Officiële start: 12.25 uur

Finish: tussen 16.55 en 17.30 uur

Afstand: 167 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Tussensprint Cencenighe Agordino: tussen 13.50 en 14.00 uur

Passage Passo San Pellegrino: tussen 14.35 en 14.55 uur

Passage Passo Pordoi: tussen 15.40 en 16.10 uur

Tussensprint Malga Ciapela: tussen 16.35 en 17.10 uur

