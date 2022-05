Giro 2022: Liveblog – Etappe 2 individuele tijdrit in Boedapest zaterdag 7 mei 2022 om 08:00

De tweede etappe van de Giro d’Italia is een individuele tijdrit van 9,2 kilometer door het centrum van Boedapest. De start van de chrono is in het stadsdeel Pest. Nadat de rivier de Donau is overgestoken finisht de rit tegen de klok op de Burchtheuvel, een klim van bijna anderhalve kilometer!

Vanaf de start van de tijdrit op het Heldenplein koersen de renners richting de Donau en krijgen ze enkele scherpe haakse bochten voor de wielen. Nadat het Hongaarse parlement is gepasseerd en de Donau is gekruist wacht de Burchtheuvel (1,4 kilometer à 4,7%) richting de finish.

Behoud Mathieu van der Poel de roze trui? Mis niets van de tweede etappe van de Giro 2022 in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de tijdrit kan je bespreken in onze live chat.

Start eerste renner: 14.00 uur (Harm Vanhoucke)

Finish eerste renner: tussen 14.10 en 14.15 uur (Harm Vanhoucke)

Start laatste renner: 16.55 uur (Mathieu van der Poel)

Finish laatste renner: tussen 17.05 en 17.10 uur (Mathieu van der Poel)

Afstand: 9,2 kilometer

Tussenpunt: na 7,9 kilometer

Giro 2022: Starttijden (WielerFlits)

Giro 2022: Voorbeschouwing etappe 2 (WielerFlits)

Giro 2022: Voorbeschouwing op het parcours (WielerFlits)

Giro 2022: De deelnemers (WielerFlits)