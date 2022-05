Giro 2022: Liveblog – Etappe 19 naar Santuario di Castelmonte vrijdag 27 mei 2022 om 08:00

De 19e etappe van de Giro d’Italia is een heuvelrit tussen Marano Lagunare en Santuario di Castelmonte. Deze rit lijkt op voorhand geschikt voor avonturiers, maar kan ook nog een kans zijn voor een klassementsrenner om wat te proberen. Wat voor scenario krijgen we, twee dagen voor de slotdag in Verona?



De Villanova Grotte (3,5 km aan 8,7%) is de eerste beklimming van de dag en wordt na een korte afdaling opgevolgd door de langere Passo di Tanamea. Na de Passo di Tanamea (8,9 km aan 5,5%) rijdt het peloton Sloveens grondgebied binnen. Het heuvelachtige terrein kan voor spektakel zorgen, met één klim in het bijzonder: de Kolovrat. Die is ruim 10,3 kilometer lang aan 9,2% gemiddeld en kent onder aan de klim stijgingspercentages van tot 15%. Op de top is het nog 44 kilometer tot de finish.

Hierna dalen de renners af en betreden ze weer Italië, waar na tien vlakke kilometers nog één klim wacht. Bij het inrijden van Cividale del Friuli, waar de tweede tussensprint van de dag ligt, begint de slotklim. De finalebeklimming naar Santuario di Castelmonte (7,1 km aan 7,8%) is eigenlijk langer, maar kent ook enkele vlakke stukken en een korte afdaling. De laatste twee kilometers zijn ronduit zwaar, want de stijgingspercentages komen dan niet onder de 10%.

Mis niets van deze etappe van de Giro 2022 in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de etappe kan je bespreken in onze live chat.

Officieuze start: 12.10 uur

Officiële start: 12.25 uur

Finish: tussen 16.55 en 17.30 uur

Afstand: 178 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Tussensprint Buja: tussen 13.45 en 13.50 uur

Passage Villanova Grotte: tussen 14.15 en 14.30 uur

Passage Passo di Tanamea: tussen 14.50 en 15.10 uur

Passage Kolovrat: tussen 15.55 en 16.25 uur

Tussensprint Cividale del Friuli: tussen 16.35 en 17.10 uur

Giro 2022: Voorbeschouwing etappe 19 (WielerFlits)

Giro 2022: Voorbeschouwing op het parcours (WielerFlits)

Giro 2022: De deelnemers (WielerFlits)