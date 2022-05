Giro 2022: Liveblog – Is etappe 18 naar Treviso voor sprinters of vluchters? donderdag 26 mei 2022 om 08:00

De achttiende rit van de Giro d’Italia 2022 is op papier de laatste kans voor de sprinters om voor de etappezege te gaan. De etappe tussen Borgo Valsugana en Treviso is 152 kilometer lang en kent slechts twee gecategoriseerde beklimmingen. Wie van de overgebleven sprinters gaat hier nog voor zijn kans?



In de eerste honderd kilometer krijgen de renners enkele glooiingen voor de wielen geschoven, maar dat zal niet voldoende zijn om de sprinters te lossen. Le Scale di Primolano (2,6 kilometer aan 4,2%) is na 25 kilometer de eerste gecategoriseerde beklimming. Het zwaartepunt van de etappe is op vijftig kilometer van de meet, als de renners de steile Muro del Poggio, niet te verwarren met de Poggio di San Remo, over moeten.

Na de Muro di Ca’ del Poggio (1,1 km aan 11,3%) zijn de laatste veertig kilometer volledig vlak richting de finish in Treviso. Op vijftien kilometer van de streep passeren de renners de aankomst, waarna een klein lokaal circuit rondom Treviso het slot van de etappe vormt.

Mis niets van deze etappe van de Giro 2022 in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de etappe kan je bespreken in onze live chat.

Officieuze start: 13.40 uur

Officiële start: 13.50 uur

Finish: tussen 17.05 en 17.25 uur

Afstand: 152 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Passage Le Scale di Primolano: tussen 14.20 en 14.30 uur

Tussensprint Valdobbiadene: tussen 15.25 en 15.35 uur

Passage Muro di Ca’ del Poggio: tussen 16.05 en 16.20 uur

Tussensprint Susegana: tussen 16.20 en 16.40 uur

