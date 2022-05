Giro 2022: Liveblog – Etappe 17 naar Lavarone woensdag 25 mei 2022 om 08:00

De zeventiende etappe van de Giro d’Italia 2022 voert de renners in 168 kilometer over vier Alpentoppen en is goed voor ruim 3.700 hoogtemeters. In de finale liggen met de Passo del Vetriolo en de Monterovere twee zware beklimmingen, al is de finish niet de top.



Vanuit startplaats Ponte di Legno begint het peloton meteen aan de Passo del Tonale (10,9 km aan 5,9%). Na de Passo del Tonale volgt een lange afdaling en tussenstuk van zo’n tachtig kilometer, gevolgd door een klim van zes kilometer naar Giovo aan 6,7%, die voor de tweede schifting van de dag zal zorgen.

De Passo del Vetriolo (12 km aan 7,6%) van eerste categorie is de volgende klim. Daar begint de finale. De Monterovere (7,9 km aan 9,9%) is in volle finale de volgende test, want deze klim kent stukken die gemiddeld niet onder de 11,5% uitkomen. Na de top van de Monterovere is het nog acht kilometer tot finishplaats Lavarone. De laatste kilometer gaat dan weer vals plat omhoog.

Mis niets van deze etappe van de Giro 2022 in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de etappe kan je bespreken in onze live chat.

Officieuze start: 12.30 uur

Officiële start: 12.40 uur

Finish: tussen 16.55 en 17.30 uur

Afstand: 168 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Passage Giovo: tussen 14.45 en 14.55 uur

Tussensprint Pergine Valsugana: tussen 15.30 en 15.45 uur

Passage Passo del Vetriolo: tussen 16.00 en 16.30 uur

Tussensprint Caldonazzo: tussen 16.20 en 16.50 uur

Passage Monterovere: tussen 16.45 en 17.25 uur

