Giro 2022: Liveblog – Etappe 16 over de Mortirolo naar Aprica dinsdag 24 mei 2022 om 08:00

Daags na de rustdag staat de tweede Alpenetappe op het menu. In totaal liggen er vier zware beklimmingen op de route van 202 kilometer, waaronder de iconische Mortirolo, maar zal de finish in Aprica na een afdaling zijn. Aangekomen aan de finish hebben de renners ruim 5.200 hoogtemeters overwonnen.



Vanuit het vertrek in Salò aan het Gardameer rijden de renners naar de klim naar Goletto di Cadino (19,2 km aan 6,2%). Een lange afdaling brengt de renners naar aan Edolo. Hier begint een van de zwaarste klimmen in Italië: de Passo del Mortirolo. Ondanks dat de renners de relatief makkelijke kant van de Mortirolo bedwingen is de klim nog steeds zwaar met een lengte van 12,6 kilometer aan 7,6%.

In Bianzone begint de klim naar Teglio (5,6 km aan 8,2%). Hier ligt op de top de tweede tussensprint van de dag, waar drie, twee en een seconde te verdienen zijn voor de eerste drie renners. Al vrij snel na de afdaling begint het uitgedunde peloton aan de Valico di Santa Cristina (13,5 km aan 8,0%). Deze klim gaat over een smal bergpad en is loodzwaar. Na de top van de Santa Christina volgt een smalle en technische afdaling van acht kilometer tot aan Aprica.

Mis niets van deze etappe van de Giro 2022 in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de etappe kan je bespreken in onze live chat.

Officieuze start: 11.00 uur

Officiële start: 11.15 uur

Finish: tussen 16.50 en 17.40 uur

Afstand: 202 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Passage Goletto di Cadino: tussen 13.00 en 13.15 uur

Tussensprint Edolo: tussen 14.10 en 14.30 uur

Passage Passo del Mortirolo: tussen 14.55 en 15.30 uur

Tussensprint Teglio: tussen 15.55 en 16.35 uur

Passage Santa Cristina: tussen 16.40 en 17.30 uur

