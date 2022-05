Giro 2022: Liveblog – Etappe 15 naar Cogne zondag 22 mei 2022 om 08:00

De etappe voor de laatste rustdag is een bergrit in de Alpen tussen Rivarolo Canavese en Cogne van 177 kilometer. In het tweede deel van de rit liggen drie beklimmingen, waarvan twee van eerste categorie. De finale speelt zich af op de 22 kilometer lange berg naar Cogne.



De Pila-Les-Fleurs (12,2 kilometer aan 9,9%) brengt de renners op 1.400 meter boven zeeniveau. Hierna volgt een afdaling naar het Aosta-dal en begint de klim naar Verrogne. Deze klim is 13,8 kilometer lang aan een gemiddelde van 7,1% en kent onder de top een aantal stroken die meer dan 10% stijgen. Op de top van de Verrogne is het nog veertig kilometer tot de finish.

De slotklim naar Cogne is met een lengte van 22 kilometer erg lang, maar kan vanwege zijn milde stijgingspercentages worden aangemerkt als een loper. De klim kent in de eerste vier kilometer nog wel zware stijgingspercentages tussen de 7 en 10%. Hierna vlakt de weg af richting de top en stijgt daardoor de totale klim tegen 4,3% gemiddeld.

Mis niets van deze etappe van de Giro 2022 in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de etappe kan je bespreken in onze live chat.

Officieuze start: 12.15 uur

Officiële start: 12.25 uur

Finish: tussen 16.55 en 17.30 uur

Afstand: 178 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Tussensprint Pollein: tussen 14.25 en 14.35 uur

Passage Pila-Les-Fleurs: tussen 14.55 en 15.15 uur

Passage Verrogne: tussen 15.50 en 16.20 uur

Tussensprint Cogne-Centro: tussen 16.50 en 17.25 uur

