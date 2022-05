Giro 2022: Liveblog – Etappe 14 naar Turijn zaterdag 21 mei 2022 om 08:00

Het tweede weekend van de Giro wordt ingeluid met een selectief parcours van 147 kilometer rondom Turijn. De renners rijden tweemaal een circuit rondom Turijn met in totaal vier beklimmingen en een venijnige heuvel van bijna twee kilometer. Krijgen we een strijd tussen de vluchters of de klassementsrenners om de ritwinst?



Vanuit het vertrek in Santena krijgt het peloton in de eerste zeventig kilometer twee beklimmingen. Nadat de renners voor het eerst de aankomst in Turijn passeren volgt gelijk de eerste tussensprint en de eerste beklimming op het plaatselijke circuit. De Superga (5 km aan 8,1%) bedwingen de coureurs in totaal twee keer, net als de Colle della Maddalena (5,5 km aan 5,6%).

Na de tweede beklimming van de Colle della Maddalena dalen de renners af naar de streep in Turijn. Op vijf kilometer van de finish moeten de renners nog de venijnige Parco del Nobile (1,6 km aan 8,1%) over. Die kan zich in aanloop naar de finish nog lenen voor aanvallen. Daarna dalen de renners af naar Turijn en is op 200 meter van de finish nog een scherpe bocht naar rechts getrokken. De finish ligt nabij de kathedraal van Turijn, de Gran Madre di Dio.

Mis niets van deze etappe van de Giro 2022 in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de etappe kan je bespreken in onze live chat.

Officieuze start: 13.00 uur

Officiële start: 13.15 uur

Finish: tussen 17.00 en 17.30 uur

Afstand: 147 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Passage Il Pilonetto: tussen 14.20 en 14.30 uur

Tussensprint Mon. Fausto Coppi: tussen 15.05 en 15.15 uur

Passage 1 op Superga: tussen 15.20 en 15.35 uur

Passage 1 op Colle della Maddalena: tussen 15.45 en 16.05 uur

Passage 2 op Superga: tussen 16.20 en 16.45 uur

Passage 2 op Colle della Maddalena: tussen 16.45 en 17.10 uur

Tussensprint Parco del Nobile: tussen 16.55 en 17.25 uur

