Giro 2022: Liveblog – Etappe 13 naar Cuneo vrijdag 20 mei 2022 om 08:00

De dertiende etappe van de Giro d’Italia 2022 is een rit van slechts 150 kilometer, met start in San Remo en finish in Cuneo. Vroeg in de rit ligt een stevige beklimming waar de sprinters in de problemen kunnen komen, maar daarna hebben zij tijd genoeg om terug te keren. Krijgen we een sprint of gaan de vluchters strijden om ritwinst?



Vanaf het vertrek in San Remo rijden de renners langs de Ligurische kust in tegenovergestelde richting van de finale van Milaan-San Remo. Vanuit Imperia trekt het peloton het binnenland in over golvende wegen richting de Colle di Nava (10,1 kilometer aan 6,7%). Deze klim is het zwaartepunt van deze etappe.

Na de Colle di Nava volgt een lange afdaling die na de tweede tussensprint, op 38 kilometer van de finish, wordt opgevolgd door licht oplopend wegdek richting finishplaats Cuneo. In de laatste kilometer ligt nog één listige rotonde, waar de renners een 180-graden bocht maken. Daarna gaat de weg in een rechte lijn naar de aankomst die licht omhoogloopt. De laatste twee kilometer lopen aan gemiddeld 2,2% op.

Mis niets van deze etappe van de Giro 2022 in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de etappe kan je bespreken in onze live chat.

Officieuze start: 13.20 uur

Officiële start: 13.35 uur

Finish: tussen 17.05 en 17.30 uur

Afstand: 150 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Tussensprint Pieve di Teco: tussen 14.35 en 14.40 uur

Passage Colle di Nava: tussen 15.00 en 15.15 uur

Tussensprint San Michele di Mondovì: tussen 16.10 en 16.30 uur

Giro 2022: Voorbeschouwing etappe 13 (WielerFlits)

Giro 2022: Voorbeschouwing op het parcours (WielerFlits)

Giro 2022: De deelnemers (WielerFlits)