Giro 2022: Liveblog – Etappe 11 naar Reggio Emilia woensdag 18 mei 2022 om 08:00

De elfde etappe van de Giro d’Italia heeft alles in zich om een wandeletappe en een sprintetappe te worden. De route naar Reggio Emilia is meer dan 200 kilometer lang en volledig vlak. Bovendien gaat het parcours over lange en brede wegen.

Na de start in Santarcangelo di Romagna verlaten de renners de kust en rijden ze parallel aan de Via Aemilia richting het noordwesten. Het parcours kent geen gecategoriseerde beklimmingen en bevat twee tussensprints voor de puntentrui. De slotkilometers verlopen zonder al te veel technische hindernissen. Deze etappe is voorlopig de laatste voor de sprinters, want de komende dagen zullen in het teken staan van heuvel- en bergritten.

Mis niets van deze etappe van de Giro 2022 in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de etappe kan je bespreken in onze live chat.

Officieuze start: 12.20 uur

Officiële start: 12.30 uur

Finish: tussen 17.00 en 17.30 uur

Afstand: 203 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Tussensprint Toscanella di Dozza: tussen 14.15 en 14.25 uur

Tussensprint San Giovanni in Persiceto: tussen 15.20 en 15.40 uur

