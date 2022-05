Giro 2022: Liveblog – Etappe 10 naar Jesi dinsdag 17 mei 2022 om 08:00

Vandaag, daags na de tweede rustdag, is er een heuveletappe in de Giro d’Italia die over 196 kilometer tussen Pescare en Jesi gaat. De eerste honderd kilometer zijn vlak, waarna het tweede deel van de etappe over heuvelachtige wegen verloopt. Maken de puncheurs de koers hard op weg naar Jesi?



In de regio Marken wordt het parcours heuvelachtiger. De beklimmingen van Crocette Di Montecosaro (2,7 km aan 5%) en Recanati (2,7 km aan 7,8%) volgen elkaar snel op. Op de top van de Filottrano (600 meter aan 7,6%) ligt de tweede tussensprint van deze etappe, maar de laatste stevige beproeving van deze rit is de 4,2 kilometer lange klim naar Monsano. De top bereiken de renners op acht kilometer van de finish. Vervolgens is er een snelle afdaling naar Jesi en zal na de laatste haakse bocht de aankomstzone nog verraderlijk vals plat zijn.

Mis niets van deze etappe van de Giro 2022 in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de etappe kan je bespreken in onze live chat.

Officieuze start: 12.20 uur

Officiële start: 12.40 uur

Finish: tussen 17.00 en 17.25 uur

Afstand: 196 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Tussensprint Civitanova Marche: tussen 14.55 en 15.05 uur

Passage Crocette Di Montecosaro: tussen 15.10 en 15.25 uur

Passage Recanati: tussen 15.35 en 15.50 uur

Tussensprint Filottrano: tussen 16.10 en 16.30 uur

Passage Monsano: tussen 16.50 en 17.15 uur

