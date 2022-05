Giro 2022: Liveblog – Mathieu van der Poel of Biniam Girmay? vrijdag 6 mei 2022 om 08:00

De Grande Partenza van de 105e Giro d’Italia is dit jaar in Hongarije. De eerste etappe van de Giro leidt het peloton over 195 kilometer van Boedapest naar Visegrád. Het parcours is overwegend vlak, maar in het slot van de rit ligt een pittige slotklim op de renners te wachten. De finish ligt op de citadel van Viségrad na een klim van 5,5 kilometer.

De Giro d’Italia start dit jaar, voor het eerst sinds 2017, niet met een individuele tijdrit. De eerste rit in lijn van de Giro is de eerste 190 kilometer ronduit vlak te noemen en kent twee tussensprints. Aangekomen in Viségrad doemt de slotklim op met een lengte van 5,5 kilometer aan 4,2% gemiddeld. De grootste kanshebber voor de eerste Maglia Rosa is Mathieu van der Poel, die nadrukkelijk zijn zinnen op deze etappe heeft gezet.

Wie pakt de eerste ritzege in de Giro 2022 en daarmee de roze trui? Mis niets van de openingsetappe van de Giro 2022 in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de etappe kan je bespreken in onze live chat.

Officieuze start: 12.20 uur

Officiële start: 12.40 uur

Finish: tussen 17.00 en 17.25 uur

Afstand: 195 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Tussensprint Székesfehérvár: tussen 14.15 en 14.25 uur

Tussensprint Esztergom: tussen 16.20 en 16.40 uur

