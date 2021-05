Giro 2021: Liveblog – Renners vertrokken uit Modena, twee koplopers op avontuur woensdag 12 mei 2021 om 12:04

Na twee dagen in de heuvels gespendeerd te hebben, is het vandaag weer de beurt aan de sprinters om voor de etappezege te gaan. Van Modena naar Cattolica wordt een biljartvlak parcours van 177 kilometer afgewerkt.

Vanuit de Apennijnen, het gebergte in het hart van Italië waar gisteren gefinisht werd, trekt het roze Girocircus vandaag in de richting van de oostkust. Na de start in Modena wordt nagenoeg in één rechte lijn naar Cattolica gereden, een bekende badplaats aan de Adriatische Zee. Dat betekent dat er nauwelijks of niet geklommen gaat worden in de vijfde etappe van deze Giro.

Kanshebbers zijn er voor een vlakke rit als deze te over, maar de absolute topfavoriet is Tim Merlier. De Oost-Vlaming won zondag al een sprintetappe dus de kans is bijzonder groot dat hij vandaag ook de beste gaat zijn. Zondag kwamen Dylan Groenewegen en Elia Viviani ook nog dichtbij en op de derde rij heb je nog jongens als Caleb Ewan, Fernando Gaviria en Giacomo Nizzolo.

Lees ook: Giro 2021: Voorbeschouwing sprintetappe van Modena naar Cattolica

Start: 13.10 uur in Modena

Finish: tussen 17.05 en 17.27 uur in Cattolica

Afstand: 177 kilometer

Bespreek de wedstrijd in onze live chat!