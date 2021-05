Giro 2021: Liveblog – Grote kopgroep rijdt voorop in ingekorte Dolomietenetappe maandag 24 mei 2021 om 09:52

Er staat vandaag een heuse vijf sterrenrit op het programma. De renners trekken van Sacile naar Cortina d’Ampezzo over vier zware Dolomietencols. Het klassement zal er vanavond anders uit zien, wie wordt de grootste winnaar en wie wordt de grootste verliezer van de dag?

De renners krijgen geen tijd om rustig aan te beginnen, na dertien kilometer vals plat begint het peloton aan de beklimming van de La Crosetta, een beproeving van eerste categorie met een lengte van net geen twaalf kilometer met een gemiddeld percentage van 7%. De ruim 80 kilometer die daarna volgen zijn allesbehalve vlak, het terrein gaat golvend op en neer. Na twee tussensprints te hebben gehad staat de eerste categorieklim de Passo Fedaia op het programma, 14,1 kilometer lang met een gemiddelde van 7,5%. De renners krijgen vervolgens een korte afdaling om dan gelijk aan de Passo Pordoi te beginnen. Deze klim dient als de ‘Cima Coppi’ van deze Giro, het hoogste punt van de ronde: 2.239 meter. Met 184 kilometer in de benen begint het peloton aan de laatste beklimming van de dag. De Passo Giau is een beklimming van de eerste catogorie met een lengte van net 9,9 kilometer met 9,3% gemiddeld.

Na 5.700 hoogtemeters te hebben overwonnen gaan de laatste 17,5 kilometer naar beneden. De finishlijn is getrokken in Cortina d’Ampezzo. De laatste keer dat de Giro hier aankwam was in 2012, toen Joaquim Rodríguez in het roze de rit won.

Start: 10.50 uur in Sacile

Finish: tussen 16.50 en 17.45 uur in Cortina d’Ampezzo

Afstand: 212 kilometer

Bespreek de wedstrijd in onze live chat!

Links:

Voorbeschouwing etappe 16

Parcours etappe 16

Deelnemerslijst Giro d’Italia 2021