Giro 2021: Liveblog – Kopgroep met 3 Belgen en 2 Nederlanders vooruit in Strade Bianche-achtige etappe woensdag 19 mei 2021 om 11:58

De dag na de rustdag is het gelijk weer een serieuze dag voor de klassementsrenners, het peloton trekt van Perugia naar Montalcino. Onderweg krijgt het peloton de nodige heuvels voor de kiezen met daarbij ook nog eens 35 kilometer aan onverharde wegen. Krijgen we een strijd in de strijd; eentje om de ritzege en eentje om het algemeen klassement?

Tijdens de 162 kilometer die de renners voor de boegen krijgen komt het peloton een viertal onverharde stroken tegen. De eerste strook begint op 70 kilometer van de streep, de grindweg nabij Torrenieri heeft een lengte van negen kilometer. Veel rust krijgen de renners vervolgens niet meer, twaalf kilometer later staat de tweede strook op het programma. De grindweg is een goede dertien kilometer lang en loopt ook nog eens omhoog: op de top van de grindweg zijn ook nog eens bergpunten te verdienen. De beklimming van de Passo del Lume Spento is er eentje van de derde categorie. Halverwege deze grindhelling zijn ook nog eens punten te verdienen voor de strijd om het puntenklassement. Na de top van de Passo del Lumo Spento dalen de renners af voor de tweede tussensprint van de dag, waarna het peloton vervolgens in rap tempo de twee laatste onverharde stroken aandoet. De eerste van het tweetal kent een lengte van 7,6 kilometer waarna vier kilometer later de laatste strook van vijf kilometer op het programma staat.

Direct na de laatste grindweg van de dag volgt de slothelling , de renners beklimmen nu de Passo del Lumo Spento van de andere kant. De beklimming is er eentje van derde categorie en is vijf kilometer lang en heeft een gemiddeld stijgingspercentage van 6,2%. De top van de helling ligt op vier kilometer van de aankomst, daarna volgt een afdaling van een goede drie kilometer. De laatste 200 meter lopen nog serieus omhoog, met een stijgingspercentage van 12%. Wie volgt Cadel Evans op, die hier in 2010 voor het laatst wist te winnen?

Start: 12.55 uur in Perugia

Finish: tussen 17:00 en 17.25 uur in Montalcino

Afstand: 162 kilometer

