Giro 2021: Liveblog – Peloton onderweg voor etappe tien maandag 17 mei 2021 om 12:39

Met de nieuwe leider Egan Bernal in het roze trekt het peloton vandaag over 139 kilometer van L’Aquila naar Foligno. Het parcours kent onderweg een aantal hellingen, met de top van de laatste beklimming op 39 kilometer van de finish. Zien we straks een vluchtersgroep om de zege strijden; of worden we op de dag voor de rustdag nog een keertje getrakteerd op een massasprint?

De kans zit er goed in dat we na de start uit L’Aquila de nodige aanvalspogingen te zien krijgen, zeker ook omdat de winnaar al wel eens eerder uit de vroege vlucht is gekomen deze Giro. De weg loopt gelijk bij het vertrek omhoog totdat we na 15 kilometer de top hebben bereikt van de eerste ongecategoriseerde helling. De eerste tussensprint van de dag volgt na 47 kilometer in Santa Rufina, waarna de renners koers zetten naar een viertal hellingen. De laatste helling van de dag is ook de enige waar bergpunten te verdienen zijn, de beklimming van de Valico della Somma is er eentje van de vierde categorie. Op 18 kilometer van de streep mogen de renners zich opmaken voor de laatste tussensprint van de dag.

De laatste twee kilometers kent nog een aantal obstakels. Op anderhalve kilometer ligt een haakse bocht naar rechts met daarna een grote bocht van 180 graden naar links. In de laatste kilometer volgt nog een wegversmalling en vlak voor de finish krijgt het peloton nog te maken met een bocht naar rechts. In 2014 kwam de Giro voor het laatst aan in Foligno, toen was Nacer Bouhanni de winnaar.

Start: 13.40 uur in L’Aquila

Finish: tussen 17:05 en 17:25 uur in Foligno

Afstand: 139 kilometer

