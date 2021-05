Giro 2021: Liveblog openingstijdrit in Turijn: renners maken zich op voor de start zaterdag 8 mei 2021 om 13:10

De Giro d’Italia 2021 start vandaag met een openingstijdrit in Turijn. De Grande Partenza van deze 104e editie bestaat uit een chronorace van 8 kilometer dwars door het hart van de stad van Fiat, Martini en Juventus. Wie wint de race tegen de klok en mag aan het eind van de dag de roze trui aantrekken?

Voor het vierde jaar op rij start de Giro d’Italia met een tijdrit. In 2017 was de laatste rit in lijn, toen Lukas Pöstlberger de sprintploegen verraste met een late demarrage en zo de eerste roze trui van die Giro aan mocht trekken.

Vandaag is het tijdritparcours zo vlak als een biljarttafel, wat het een ideale kans maakt voor thuisrijder Filippo Ganna. De wereldkampioen tijdrijden is één van de topfavorieten voor de zege vandaag en zal proberen voor het tweede jaar op rij het roze te bemachtigen in de eerste etappe.

Ook Remco Evenepoel is vandaag een van de kanshebbers op de eerste roze trui. De jonge Belg komt vandaag voor het eerst in maanden weer in actie, nadat hij in de Ronde van Lombardije vorig jaar hard ten val kwam.

Start: 14.00 uur in Turijn

Finish: rond 17.15 uur in Turijn

Afstand: 8,6 kilometer (tussenpunt na 3,8 km)

