Giro 2021: Liveblog – Eerste tijd voor Filippo Ganna ondanks lekke band zondag 30 mei 2021 om 13:18

Het is zover. De laatste etappe van deze Giro d’Italia. In een slottijdrit van 30 kilometer tussen Senago en Milaan krijgt het eindklassement definitief vorm. Is de 1.59 minuut voorsprong van Egan Bernal op zijn dichtste belager voldoende op het vlakke parcours?

Gisteren stond de laatste bergetappe in deze Giro op het programma, en vandaag komen de tijdrijders aan hun trekken. Alle ogen zijn voor de dagzege gericht op Filippo Ganna, die inmiddels zijn vijfde Giro-tijdrit op rij kan winnen. De wereldkampioen gaat om 14.08 uur van start en zal moeten afrekenen met onder meer Rémi Cavagna en Edoardo Affini.

João Almeida zal dit als een goede kans zien om plaatsen goed te maken in het eindklassement. Hij staat op plaats acht, terwijl de vijfde plaats Romain Bardet met maar 1 minuut voorsprong binnen handbereik ligt. En blijft roze trui Bernal buiten schot?

Start: 13.45 uur in Senago – eerste renner Riccardo Minali

Finish: rond 17.15 uur in Milaan – laatste renner Egan Bernal

Afstand: 30,3 km

Bespreek de wedstrijd in onze live chat!