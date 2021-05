Giro 2021: Liveblog – Etappe zeventien van Canazei naar Sega di Ala woensdag 26 mei 2021 om 10:52

De zeventiende etappe van deze Giro d’Italia voert over bergachtig terrein van Canazei naar Sega di Ala. Deze loodzware bergrit is 193 kilometer lang en voert door het hart van de dolomieten.

In het skioord Canazei is vandaag het Villago di Partenza weggezet. Het belooft opnieuw een dag voor de klimgeiten te worden, want er staan maar liefst 3400 hoogtemeters op het programma.

De 193 kilometer lange rit telt dan ook drie gecategoriseerde beklimmingen, waarvan de laatste twee het zwaarst zijn. De Passo di San Valentino en de klim naar Sega di Ala tellen allebei mee in de eerste categorie. Wordt het weer een dag voor de klassementsmannen of krijgen de vluchters een vrijbrief?

Start: 12.00 uur in Canazei

Finish: tussen 16.55 en 17.35 uur in Sega di Ala

Afstand: 193 kilometer

