Giro 2021: Liveblog – Peloton vertrokken uit Siena, nog altijd geen kopgroep donderdag 20 mei 2021 om 10:14

De twaalfde etappe van deze Giro d’Italia vertrekt donderdag in Siena en finisht in het heuvelachtige Bagno di Romagna. Het parcours is maar liefst 212 kilometer lang en kent vier gecategoriseerde beklimmingen.

Na het stofhappen van gisteren staat er vandaag opnieuw een zware rit op het programma. Het is dus ook voor de klassementsmannen weer oppassen geblazen, want zoals Remco Evenepoel gisteren liet zien kun je ieder moment tijd verliezen op de concurrentie.

Omdat de vier beklimmingen vandaag niet als buitencategorie worden beschouwd, bestaat er vandaag een goede kans dat opnieuw een vroege vlucht als eerste de finish haalt. Wie heeft er na bijna twee weken koers nog goede benen?

Start: 11.20 uur in Siena

Finish: tussen 16.54 en 17.36 uur in Bagno di Romagna

Afstand: 212 km

