Giro 2021: Liveblog – Drie vroege vluchters op jacht naar tussensprints vrijdag 14 mei 2021 om 12:23

Etappe 7 van deze Giro d’Italia wordt ongetwijfeld een nieuwe kans voor de sprinters uit het peloton. Over een parcours van 181 kilometer wordt van Notaresco naar Termoli gereden, met onderweg twee tussensprints en één klimmetje uit vierde categorie.

Na de bergop finish in San Giacomo van gisteren zijn vandaag de rappe jongens weer aan zet. Er wordt vandaag in nagenoeg vlakke lijn parallel aan de Adriatische kust gereden. De finale in finishplaats Termoli bevat veel scherpe bochten en kent een kort klimmetje van 12%, dus het belooft een technische finale te worden.

Voor kanshebbers op de etappezege kijken we vandaag naar het sprintersgilde. Welke sprinter heeft er na de 181 kilometer nog de meeste kracht over en wie is het handigst op de lastige aankomst?

Lees ook: Giro 2021: Voorbeschouwing sprintetappe naar Termoli

Start: 12.50 uur in Notaresco

Finish: tussen 17.00 en 17.25 uur in Termoli

Afstand: 181 kilometer

Bespreek de wedstrijd in onze live chat!