Giro 2021: Liveblog – Mollema komt bij kopgroep na lange achtervolging donderdag 13 mei 2021 om 11:52

Op de zesde dag van de Giro d’Italia gaan we opnieuw de klassementsrenners aan het werk zien. Smaakmaker in de eerste bergetappe, Mikel Landa, is er niet meer bij. Hij verliet gisteren de Giro na een valpartij. Hoe gaan de verhoudingen vandaag liggen?



De rit voert het peloton vanaf het karstgrottencomplex in Grotte di Frasassi naar het gebergte in Ascoli Piceno. Onderweg zit het venijn hem vooral in het middenrif, als met de Forca di Gualdo en Forca di Presta twee beklimmingen op meer dan 1400 meter hoogte worden aangedaan. Toch hebben beide bergen slechts het etiket van tweede- en derdecategorieklim opgeplakt gekregen.

De klassementsrenners gaan we vermoedelijk pas zien in de laatste vijftien kilometer. Dan begint de beklimming van de San Giacomo. Deze slotklim is 15,5 kilometer lang en kent een gemiddelde van bijna 6,1%. In het verleden klopte de Mexicaan Julio Alberto Pérez Cuapio Cadel Evans hier al eens.

Start: 12.40 uur in Grotte di Frasassi

Finish: tussen 16.58 en 17.30 uur in San Giacomo

Afstand: 160 km

