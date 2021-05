Giro 2021: Liveblog etappe 4 naar Sestola dinsdag 11 mei 2021 om 11:03

Na de indrukwekkende zege van Taco van der Hoorn gisteren staat het peloton vandaag een zware beproeving te wachten. Na een vlakke aanvangsfase, gaat het de laatste 100 kilometer alleen maar naar boven en beneden. Zal de winnaar net als gisteren uit de vroege vlucht komen of zien we een van de klassementsrenners er met de zege vandoor gaan?



Met Filippo Ganna in de leiderstrui start het peloton dinsdagmiddag voor de vierde rit van de Giro d’Italia vanuit Piacenza. Na 70 vlakke kilometers begint de weg omhoog te lopen. De eerste tussensprint van de dag ligt na 86 kilometer. Hierna volgen een aantal ongecategoriseerde beklimmingen. De beklimming van de Castello di Carpineti is de eerste gecategoriseerde beklimming. Net als de beklimming van de Montemolino die daarna volgt, is dat een beklimming van de derde categorie. Net voor de slotklim, kan er in Fanano gesprint worden voor de laatste tussensprint van de dag. Hier zijn ook 3,2 en 1 bonificatieseconden op te rapen voor de eerste drie renners die daar over de lijn heen komen.

Op 7 kilometer van het einde beginnen de renners aan de laatste helling van de dag, de Colle Passerino. Deze beklimming heeft een lengte van 4,3 kilometer en een gemiddeld stijgingspercentage van 9,9%. De top van de beklimming ligt op 2,5 kilometer van de finish in Sestola. Wie volgt Giulio Ciccone op, die hier in 2016 als laatste wist te winnen?

Start: 12.05 uur in Piacenza

Finish: tussen 16.59 en 17.34 uur in Sestola

Afstand: 187 kilometer

