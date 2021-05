Giro 2021: Liveblog etappe 3 naar Canala maandag 10 mei 2021 om 11:43

De derde rit van deze Giro d’Italia leidt over een heuvelachtig parcours van Biella naar Canala. Filippo Ganna start voor de tweede dag op rij in de roze trui. Of de leidende positie van de Italiaan van Ineos in gevaar zal komen zal afhangen van het koersverloop; gaat een kopgroep aan de haal met de zege of zal het een sprint worden met een uitgedund peloton?

Het peloton vertrekt voor een rit van 190 kilometer uit Biella. Na 114 kilometer volgt de eerste tussensprint in het plaatsje Canelli. Vervolgens volgen er in rap tempo drie gecategoriseerde beklimmingen. Eerst de derde categorie beklimming van de Piancanelli en daarna de twee vierde categorie beklimmingen van de Castino en de Manera . Op 15 kilometer van de streep ligt de laatste tussensprint van de dag, bovenop een helling in het dorpje Guarene.

Nadat de renners 2100 hoogtemeters voor de kiezen hebben gehad zullen de laatste vijf kilometer voornamelijk in dalende lijn naar de finish in Canela zijn. Positioneren zal belangrijk zijn, de laatste kilometer kent namelijk drie gevaarlijke bochten, waaronder een chicane op ongeveer 500 meter van de streep.

Start: 12.20 uur in Biella

Finish: tussen 17:00 en 17:30 uur in Canala

Afstand: 190 kilometer

