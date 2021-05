Giro 2021: Liveblog – Peloton maakt zich op voor vertrek uit Verbania zaterdag 29 mei 2021 om 11:09

De voorlaatste etappe van deze Giro d’Italia bestaat uit een loodzware bergrit van Verbania naar Alpe Motta. Over een 164 kilometer lang parcours beklimmen de renners drie Alpencols.

Gisteren zagen we de spanning al toenemen, toen de concurrenten van roze truidrager Egan Bernal hem onder druk zetten op de Alpe di Mera. Bernal hield echter stand en start daarom ook vandaag weer in de roze trui. In deze voorlaatste rit naar Alpe Motta is het dus zaak voor de kopman van INEOS Grenadiers om niet teveel tijd te verliezen.

Morgen staat namelijk de allesbeslissende tijdrit op het programma. Wie er na de slijtageslag van drie weken nog het meest fris voor de dag komt, zal als winnaar gekroond worden van de 104e Giro d’Italia.

Lees ook: Giro 2021: Voorbeschouwing beslissende bergrit naar Alpe Motta

Start: 12.20 uur in Verbania

Finish: tussen 16.55 en 17.31 uur in Alpe Motta

Afstand: 164 km

