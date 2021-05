Giro 2021: Liveblog – Heuvels in slotfase bieden vluchters kansen donderdag 27 mei 2021 om 10:57

Daags na de bergetappe waarin leider Egan Bernal voor het eerst een teken zwakte liet zien, krijgen de klassementsrenners een relatief rustige dag voorgeschoteld. Met 231 kilometer is de rit naar Stradella echter de langste in deze Giro. Door de heuvels in de slotfase zullen de vluchters kansen ruiken. Mogen zij het weer onderling uitvechten?



Donderdag gaat het peloton van start in Rovereto. In zuidelijke richting koersen de renners vervolgens over doorgaans vlakke wegen. Pas in de finale begint het wegdek te glooien. In de laatste dertig kilometer liggen er zelfs vier klimmetjes. Alleen op de beklimming naar Castana (5,3 km à 3,9%) zijn echter punten te verdienen voor de bergtrui.

Op zeven kilometer van aankomstplaats Stradella ligt nog de Caneto Pavese (2,6 km à 5,7), daarna volgt een korte afdaling naar de finish. In 1994 eindigde de Giro d’Italia hier voor het laatst. Maximilian Scandri ging destijds met de zege aan de haal.

Start: 11.35 uur in Rovereto

Finish: tussen 16.59 en 17.31 uur in Stradella

Afstand: 231 kilometer

