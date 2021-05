Giro 2021: Liveblog etappe 15 naar Gorizia zondag 23 mei 2021 om 12:15

Een dag na de Monte Zoncolan kunnen de renners zich opmaken voor een heuveletappe naar het Sloveense Gorizia. De vluchters zullen vandaag hun kans schoon zien om voor een nieuwe ritzege te gaan, maar met de aanwezigheid van Fernando Gaviria en Peter Sagan in het peloton is dat nog helemaal geen zekerheidje.

De startstreep is zondag getrokken in het Italiaanse Grado, dat ongeveer anderhalf uur rijden ten noordoosten van Venetië ligt. Na ongeveer zeventig kilometer rijdt het peloton de Sloveense grens over om in de laatste zeventig kilometer in de buurt van finishplaats Gorizia te rijden. De beklimming van de Gornje Serovo, die vandaag drie keer op het menu staat, is de grootste hindernis van de dag. Deze beklimming van 2,5 kilometer heeft een stijgingspercentage van 7,0%.

De finale kenmerkt zich niet alleen maar door de laatste beklimming van Gornje Serovo, maar ook door een bult op vier kilometer van de meet (1 kilometer aan 5,6%). Wie goede benen heeft, kan daar nog een serieuze gooi naar de ritzege doen.

Start: 13.15 uur in Grado

Finish: rond 16.45 uur in Gorizia

Afstand: 147 km

