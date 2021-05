Giro 2021: Liveblog – Etappe 14 naar legendarische Monte Zoncolan zaterdag 22 mei 2021 om 10:41

Na de Veronese sprintshow van gisteren is het vandaag tijd voor de lichtgewichten om zichzelf te bewijzen. Etappe veertien voert over bergachtig parcours, is 205 kilometer lang en finisht op de top van de Monte Zoncolan. Kortom: wat wil een wielerfan nog meer?

Vandaag wordt ongetwijfeld een belangrijke dag voor de klassementsmannen. Hebben de jonge talenten als Egan Bernal en Aleksandr Vlasov nog dezelfde wonderbenen als vorige week, of weet Simon Yates namens de oude garde vandaag toe te slaan? En wat doet Remco Evenepoel op de bizar steile slotklim?

Lees ook: Giro 2021: Voorbeschouwing bergrit naar de mythische Monte Zoncolan

Start: 11.25 uur in Cittadella

Finish: rond 17.15 uur op Monte Zoncolan

Afstand: 205 km

Bespreek de wedstrijd in onze live chat!