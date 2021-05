Giro 2021: Liveblog – Drie vluchters op avontuur in vlakke rit naar Verona vrijdag 21 mei 2021 om 11:24

Na de heuveletappe van gisteren is er vandaag opnieuw een kans voor de sprinters. Over een biljartvlak parcours wordt van Ravenna naar Verona gekoerst. Wie heeft er nog de meeste kracht in de dijen na 198 kilometer over het vlakke gekoerst te hebben?

Ondanks het uitvallen van Tim Merlier en Caleb Ewan zijn er nog voldoende rappe mannen over die kans maken op de zege. Het sprintersgilde in deze tweede week van de Giro kent nog altijd een aantal grote namen, maar ook zijn er een hoop spurters die eventueel uit de schaduw kunnen treden in Verona.

Peter Sagan, Elia Viviani, Fernando Gaviria, Giacomo Nizzolo en Dylan Groenewegen zijn de topfavorieten voor vandaag, maar wellicht dat de zogeheten underdogs Max Kanter, Matteo Moschetti, Davide Cimolai, Andrea Pasqualon of Filippo Fiorelli de grote namen een loer kunnen draaien.

Lees ook: Giro 2021: Voorbeschouwing sprintetappe naar Verona

Start: 12.25 uur in Ravenna

Finish: tussen 17.00 en 17.25 uur in Verona

Afstand: 198 kilometer

Bespreek de wedstrijd in onze live chat!