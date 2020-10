Giro 2020: Liveblog – Eerste renners begonnen aan tijdrit zaterdag 17 oktober 2020 om 12:30

D-Day in de Giro d’Italia. Zaterdag wordt het klassement met een tijdrit in Valdobbiadene opnieuw opgeschud. Behoudt Joao Almeida zijn leiderstrui? En wat kan Wilco Kelderman?

Gestart wordt in Conegliano, waar de Ronde van Italië al vaker te gast was. Vervolgens krijgen de renners tussen de wijngaarden een veeleisend parcours van 34,1 kilometer voor de wielen geschoven. De eerste zes kilometer zijn nog vlak, maar dan wordt begonnen aan de eerste klim. De Muro di Cà del Poggio (1,1 km aan 12,3%, max. 19%) wordt zonder twijfel in de benen gevoeld. Het bordje aan de voet geeft een hellingsgraad van vijftien procent aan, maar volgens het routeboek lopen sommige stukken op tot zelfs negentien procent!

Eenmaal boven op de top na 7,4 kilometer worden de eerste tussentijden vastgesteld. Voor de drie renners die het snelst de klim omhoog rijden liggen overigens bergpunten klaar. Als de klim achter de rug is, blijft de route op en neer gaan.

Via Refrontolo leidt het parcours daarna naar Pieve di Soligo, waar na 17,1 kilometer de tweede tijdmeting wordt gedaan. Op de route liggen vervolgens Soligo en Farra di Soligo. Renato Longo hier namelijk Rolf Wolfshol en wereldkampioen Erik De Vlaeminck in de eindsprint. In Col San Martin, na 25,1 kilometer, wordt dan de derde tijdmeting opgenomen.

Na dit meetpunt klimmen de renners naar het hoogste punt van deze chronoproef, bij San Pietro di Barbozza. Daarna volgt een snelle, verraderlijke afdaling tot vierhonderd meter van de streep. Met nog 750 meter te gaan maakt de route een scherpe bocht naar links en gaat vervolgens naar rechts in de laatste vijfhonderd meter. Dan volgt nog een haakse bocht, waarna aan de laatste rechte lijn wordt begonnen. Die loopt nog listig omhoog, aan 5,5 procent.

Start: 13.00 uur in Conegliano (eerste renner)

Finish: 15.35 uur in Valdobbiadene (laatste renner)

Afstand: 34,1 kilometer

