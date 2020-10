Giro 2020: Liveblog – Campenaerts, Van Empel en Narvaez in vroege vlucht op weg naar Cesenatico donderdag 15 oktober 2020 om 10:40

We zijn halverwege de Giro d’Italia. Voordat de sprinters vrijdag nog eens hun hart mogen ophalen, is het in de 12de etappe eerst opnieuw de beurt aan de durvers. Wie eert Marco Pantani in de straten van Cesenatico?

De eerste 25 kilometer zijn misschien wel vlak, maar vanaf Forlimpopoli gaat de route onophoudelijk op en af. Eerst zoekt de koers de heuvels van Polenta en San Matteo op, waarna in Ciola (6,0 km aan 6,4%, max. 12%) na 76,5 kilometer de eerste bergpunten zijn te verdienen. Vervolgens liet na 90,3 kilometer de Barbotto (4,5 km aan 8,4%, max. 17%) op de route. De eerste kuitenbijters hebben de renners dus al in de benen als ze aan de klim naar Perticara (8,1 km aan 4,7%, max. 12%) beginnen. De volgende beklimming dient zich dan al razendsnel aan, de Madonna di Pugliano 3 (9,1 km aan 5,5%, max. 12%). Na 140,4 kilometer wordt de top van de langste klim van de dag gerond.

Voor de laatste zestig kilometer van de etappe wordt teruggereden naar de kust, naar Cesenatico. Dat betekent niet dat het klimwerk achter de rug is. Eerst gaan de coureurs nog de Passo delle Siepi over voordat ze beginnen aan de Gorolo (4,4 km aan 6,3%, max. 14%) naar San Giovanni in Galilea. Als na 173,5 kilometer de top eenmaal is bereikt, zijn alle hoogtemeters voor deze dag gemaakt en vlakt de laatste 25 kilometer af.

Start: 11.10 uur in Cesenatico

Finish: tussen 16.12 en 16.47 uur in Cesenatico

Afstand: 204 kilometer

