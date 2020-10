Giro 2020: Liveblog – Wie pakt op Sicilië de eerste roze trui? zaterdag 3 oktober 2020 om 12:50

Vandaag wordt er in de Giro d’Italia om de eerste roze trui gestreden. In een 15,1 kilometer lange tijdrit van Monreale naar Palermo zal er twee weken na de laatste uitreiking van een gele trui, alweer een roze trui worden uitgedeeld.

De klassementsrenners staat in deze Giro d’Italia een loodzware derde week te wachten. Maar dat betekent niet dat zij het rustig aan kunnen doen in de eerste week. Op Sicilië kunnen Geraint Thomas, Simon Yates, Wilco Kelderman, Jakob Fuglsang en Steven Kruijswijk al een handvol seconden verliezen. Zijn zij vandaag al bij de pinken?

Sommige klassementsrenner behoren in de openingstijdrit al tot de favorieten. Thomas reed een ijzersterke tijdrit op het WK en dus maakt hij zeker kans om in Palermo de eerste roze trui te krijgen. De INEOS Grenadiers-renner zal voornamelijk concurrentie krijgen uit eigen team: Met Rohan Dennis en Filippo Ganna heeft hij een tweevoudig wereldkampioen tijdrijden én de huidige wereldkampioen in zijn ploeg.

Handige links

Voorbeschouwing etappe 1

Deelnemerslijst

Website organisatie