Giro 2020: Liveblog – Vlucht met hardrijders op weg naar Vieste zaterdag 10 oktober 2020 om 11:03

In de achtste etappe van de Giro d’Italia lijken de sprinters opnieuw aan zet te zijn, als zij tenminste de Monte Sant’Angelo overleven. Zien we vandaag alweer een vierde ritzege voor Arnaud Démare?

Zaterdag wordt er in een 200 kilometer lange etappe langs de Adriatische kust gereden, in de hak van de laars. Onderweg wachten twee beklimmingen het peloton op. De zwaarste is de Monte Sant’Angelo (9,6 km aan 6,1%, max. 10%), halverwege de dag. Ook de beklimming naar La Guardiola (1,4 km aan 5,6%, max. 11%) is gecategoriseerd, maar deze heuvel zal de sprinters geen angst inboezemen.

Na 185,5 kilometer passeren de renners voor de eerste keer de aankomststreep, wat tegelijkertijd een tussensprint is voor drie, twee en een bonificatieseconden. Uiteindelijk volgt de finaleronde van 14,5 kilometer met nog eens de korte, explosieve helling naar La Chiesuola. Daarna gaat de weg lang vals plat naar beneden terug naar de kust, waar na 200 kilometer wordt gefinisht.

Start: 11.25 in Giovinazzo

Finish: tussen 16.13 en 16.44 uur in Vieste

Afstand: 2oo kilometer

