Giro 2020: Liveblog – Volle finale richting Brindisi, waaiers blijven uit in slotfase vrijdag 9 oktober 2020 om 12:30

Na de tweede ritzege van Arnaud Démare gaat de Giro d’Italia vandaag verder met de zevende etappe naar Brindisi. Op het oog een vlakke sprintersrit, maar door de weersomstandigheden kan het zomaar eens waaieretappe worden. Komt het ook zover? Volg het hier in ons WielerFlits Liveblog.

De achtste rit belooft een van de meest eenvoudige etappes van de Giro d’Italia te worden. De etappe is slechts 143 kilometer lang en er wordt vooral over rechte, vlakke wegen gekoerst. Het zal niet de eerste keer zijn dat in dit soort vlakke etappes een valpartij het koersverloop ontsiert. Het is voor de mannen van het klassement dan ook zaak om de hele dag bij de les te blijven.

In de ultieme finale is het een paar keer oppassen geblazen. Het begint op vier kilometer van het einde met een rotonde die op hoge snelheid genomen zal worden. Daarnaast is het uitkijken voor liefst vier haakse bochten in de laatste tweeënhalve kilometer. De laatste bocht ligt op 1.200 meter van de finishlijn.

Ook de wind zal een rol gaan spelen. De hele dag waait de wind in de zij of schuin van achteren, en in volle finale komt de wind pal in de zij. En dat op open terrein.

Start: 13.10 uur in Matera

Finish: tussen 16.16 en 16.34 uur in Brindisi

Afstand: 143 kilometer

