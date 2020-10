Giro 2020: Liveblog – Peloton maakt zich op voor verraderlijke rit naar Matera donderdag 8 oktober 2020 om 11:10

Op de zesde dag van de Giro d’Italia voert het peloton naar Matera. Er zit maar een gecategoriseerde klim in de etappe, maar toch is het alles behalve een vlakke rit. Vooral de openingsfase kent de nodige hoogtemeters en ook de finale gaat heuvelop. De finish ligt in Matera. Wie gaat daar met de ritzege aan de haal? Volg het hier in ons WielerFlits Liveblog.

Wie het wedstrijdprofiel heeft bestudeerd weet dat het van bij de start direct bergop loopt. De beklimmingen van Válico di Campotenese en de Monte Gaido tellen weliswaar niet mee voor het bergklassement, maar weet het dat allebei klauterpartijen van zo’n tien kilometer à vijf procent zijn.

Op iets meer dan dertig kilometer van de streep wacht de beklimming van Galleria Millotta (4,7 km aan 6,8%). Op drie kilometer van het einde loopt het al even lichtjes omhoog, waarna de Via San Vito (700 meter à 7,4%) een mooie springplank zijn voor een late aanval. In de voorlaatste kilometer richting gaat het lichtjes naar beneden, maar na de vod loopt het aan 2,6% omhoog tot de meet.

Start: 11.40 uur in Castrovillari

Finish: tussen 16.12 en 16.41 uur in Matera

Afstand: 188 kilometer

