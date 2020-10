Giro 2020: Liveblog – Ganna en Conti grootste namen in vroege vlucht, Weening stapt af woensdag 7 oktober 2020 om 09:57

De Giro d’Italia heeft na vier enerverende etappes Sicilië verlaten. Menig klassementsrenner zag zijn roze droom al uiteenspatten op de Etna, terwijl er nog zeventien etappes verreden moeten worden. Vandaag wacht in de eerste rit op het vaste land een nieuwe test voor de klassementsrenners.

De vijfde etappe naar naar Camigliatello Silano is een lange. Woensdag staat er niet minder dan 225 kilometer op het programma. Het venijn zit hem echt in de staart, als de Válico di Montescuro wordt beklimming. Deze beklimming is 24,2 kilometer lang en heeft een gemiddeld stijgingspercentage van 5,6%. Is het vandaag aan de vluchters of aan de klassementsrenners?

Start: 10.25 uur in Mileto

Finish: tussen 16.06 en 16.47 uur in Camigliatello Silano

Afstand: 225 kilometer

Bespreek de wedstrijd in onze live chat!

