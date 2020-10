Giro 2020: Liveblog – Drie vluchters in rit naar Villafranca Tirrena, opgave Thomas dinsdag 6 oktober 2020 om 11:45

Na de eerste bergrit van deze Giro d’Italia staat het klassement op zijn kop. João Almeida draagt de roze trui met in dezelfde tijd Jonathan Caicedo, en meerdere topfavorieten zakten door het ijs. Op dag vier wordt opnieuw stevig geklommen, maar lijken de sprinters toch kans te maken. Of wordt het de rappe mannen lastig gemaakt op weg naar Villafranca Tirrena? Volg het hier ons liveblog.

Na aankomsten in Palermo, Agrigento en op de Etna vormt een 140 kilometer lange etappe van Catania naar Villafranca Tirrena het Siciliaanse toetje. En voor het eerst deze Giro lijken de rappe mannen aan zet.

Het wedstrijdprofiel kunnen we bijna verticaal spiegelen. Vanuit Catania is het eerst vijftig kilometer voornamelijk in de buurt van de zee koersen over relatief vlak terrein, om uit te komen bij de enige klim van de dag. De lange Portella Mandrazzi kent een gemiddeld stijgingspercentage van zo’n vier procent. Na de top is het nog 65 kilometer tot de finish, deels in dalende lijn, deels vlak.

Op twee kilometer van de meet wordt de strada statale verlaten, om via een eerste bocht naar links uit te komen op de Via Madonna del Tindari. Het is daar al zaak om vooraan te zitten. Na een flinke slinger en nog een bocht komen de renners in de laatste rechte lijn. Op de Lungomare is het nog circa 850 meter tot iemand zijn handen in de lucht mag gooien.

Start: 12.30 uur in Catania

Finish: tussen 15.49 en 16.12 uur in Villafranca Tirrena

Afstand: 140 kilometer

