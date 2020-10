Giro 2020: Liveblog – Peloton op weg naar de Etna, Thomas keert terug na valpartij maandag 5 oktober 2020 om 11:50

Filippo Ganna rijdt nog in de leiderstrui, maar de Italiaan gaat hem vandaag vermoedelijk kwijtraken. Er staat namelijk een loodzware etappe naar de Etna op het programma. Krijgen we al spektakel tussen de klassementsrenners te zien?

In het verleden hielden de klassementsrenners vaak hun kruit droog op de eerste aankomst bergop. Jan Polanc profiteerde in 2017 van het zwijgen van de favorieten, terwijl Simon Yates in 2018 de zege liet aan Esteban Chaves.

Vandaag is de kans groot dat we al enkele aanvallen gaan zien van de klassementsrenners, omdat meerdere coureurs al een achterstand hebben opgelopen op Geraint Thomas. De Brit heeft al meer dan een minuut voorsprong op renners als Jakob Fuglsang, Vincenzo Nibali en Steven Kruijswijk.

