Giro 2020: Liveblog – Kopgroep met De Gendt en Van Empel op weg naar Agrigento zondag 4 oktober 2020 om 12:34

Met Filippo Ganna in de leiderstrui gaat de Giro d’Italia zondag verder met een heuvelachtige etappe naar Agrigento. Met een aankomst heuvelop is het nog maar de vraag of de Italiaan zijn leiderstrui kan behouden.

De laatste 3,7 kilometer naar Agrigento hebben een gemiddeld stijgingspercentage van 5,3%. Er is dus een grote kans dat we mannen als Diego Ulissi en Michael Matthews van voren gaan zien, de punchers. Zijn zij ten opzichte van echte spurters als Arnaud Démare in het voordeel?

