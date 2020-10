Giro 2020: Liveblog – Slotweek begint met heuvelrit naar San Daniele del Friuli dinsdag 20 oktober 2020 om 09:40

Daags na de rustdag gaat het peloton in de Giro d’Italia verder. Ja, de ronde gaat verder en lijkt Milaan te gaan halen. Alleen Fernando Gaviria en een staflid van AG2R La Mondiale zijn op de rustdag positief getest op het coronavirus. Zonder hen gaat het circus vandaag op pad voor een heuveletappe van bijna 230 kilometer. Behoudt João Almeida zijn roze trui?

In de zestiende etappe van de Giro d’Italia, van Udine naar San Daniele del Friuli, trekken de renners niet één keer over een berg van eerste categorie. De finish ligt ook niet op een col en boven de duizend meter hoogte komt men al helemaal niet. Toch is het volgens organisator RCS Sport een echte viersterrenetappe. enmaal aan de finish hebben de renners 229 kilometer afgelegd, de op een na langste etappe van deze Giro.

Na goed twintig kilometer koers is het tijd voor de eerste klim van de dag. De Madonnina del Domm (10,8 km aan 7,1%) is meteen ook de langste beklimming van de dag. Daarna volgen de Monte Spig en de Monteaperta. De belangrijkste scherprechter van de dag is de Monte di Ragogna. Dit is een beklimming van 2,8 kilometer aan 10,4% die we nog twee keer zullen tegenkomen op weg naar de finish.

Dat laatste is ook niet zo gek, aangezien de zestiende etappe finisht na twee lokale ronden van goed 27 kilometer, met halverwege telkens die pittige Monte di Ragogna. Na de laatste passage van de Ragogna is het nog dertien kilometer tot de finish.

In San Daniele del Friuli golft het op en neer, eerst een paar honderd meter aan maximaal 8%, en net voor het ingaan van de laatste kilometer draaien de renners de Via Sottomonte op (400 meter aan 20%). De laatste tweehonderd meter gaan namelijk weer omhoog aan maximaal 10%. Spektakel gegarandeerd!

Start: 10.10 uur in Udine

Finish: tussen 16.06 en 16.50 uur in San Daniele del Friuli

Afstand: 229 kilometer

Bespreek de wedstrijd in onze live chat!

Links:

Voorbeschouwing etappe 16

Deelnemerslijst Giro d’Italia 2020