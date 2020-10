Giro 2020: Liveblog – Rit voor de sprinters of de aanvallers naar Monselice? vrijdag 16 oktober 2020 om 11:10

De dertiende etappe van de Giro d’Italia lijkt er op het eerste oog een voor de sprinters, maar schijn bedriegt. In de laatste 40 kilometer liggen nog twee zware klimmetjes die wel eens roet in het eten kunnen gooien. Overleven de sprinters of wordt het opnieuw een dag voor de aanvallers?

Dagenlang volgde de Giro de Adriatische kustlijn, maar vrijdag draait de koers af van de zee, als van Cervia in Emilia-Romagna over de Povlakte naar Monselice gereden wordt. De etappe begint op het Piazza Garibaldi in badplaats Cervia, waarna tijdens de neutralisatie voor het laatst de Adriatische Zee te zien is.

Daarna gaat de route landinwaarts via de Povlakte richting de Italiaanse Alpen, waarbij de eerste 150 kilometer biljartvlak blijft. Na 118,5 kilometer ligt in Rovigo de tussensprint voor de puntentrui. Als het peloton 143,2 kilometer onderweg is, wordt voor het eerst finishplaats Monselice bereikt. Dan volgt echter nog van een gepeperde plaatselijke ronde van 48,8 kilometer, die het sluitstuk vormt van deze dertiende rit.

Kort na de tweede tussensprint wordt de eerste van twee pittige kuitenbijters aangesneden. Deze klim naar Roccolo (4,1 km aan 8,3%, max. 20%) bestaat uit drie trappen. Eerst de Muro di Vallorto met een maximale helling van twintig procent, dan de Castelnuovo en tot slot de èchte Roccolo met maxima tot zeventien procent. Daarna wordt afgedaald naar de Muro di Calaone (2,1 km aan 9,5%, max. 18%).

Na de top is het nog 15,9 kilometer naar de aankomst in Monselice. De twee bergjes nodigen uit tot aanvallen, maar zijn ze zwaar genoeg om de sprinters uit evenwicht te brengen?

Start: 11.40 uur in Cervia

Finish: tussen 16.11 en 16.39 uur in Monselice

Afstand: 192 kilometer

