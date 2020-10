Giro 2020: Liveblog – Kopgroep met Armée krijgt snel de ruimte woensdag 14 oktober 2020 om 11:41

Dinsdag zagen we een demonstratie van Peter Sagan in de tiende etappe naar Tortoreto. Na een imposante solo kon de Slowaak zijn eerste zege in meer dan een jaar vieren. Vandaag is Sagan weer kanshebber, maar ziet het profiel van de etappe er heel anders uit.

In de elfde etappe voert het peloton over 182 kilometer van Porto Sant’Elpidio naar Rimini. De etappe is voornamelijk vlak, waardoor de sprinters weer aan zet lijken. Gaat Arnaud Démare voor zijn vierde ritzege. Of is Sagan nu eindelijk op stoom?

Start: 12.05 uur in Porto Sant’Elpidio

Finish: tussen 16.17 en 16.41 uur in Rimini

Afstand: 182 kilometer

Bespreek de wedstrijd in onze live chat!

Links:

Voorbeschouwing etappe 11

Deelnemerslijst Giro d’Italia 2020