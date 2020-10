Giro 2020: Liveblog – Vermakelijke start in heuvelrit, zonder Jumbo-Visma en Mitchelton-Scott dinsdag 13 oktober 2020 om 10:00

De etappe na de rustdag is er een met een pittige finale. De tiende etappe leidt de renners van Lanciano naar Tortoreto. Maar, de dag na de rustdag wordt overschaduwd door de coronatesten die op diezelfde rustdag zijn afgenomen. Favoriet Steven Kruijswijk en de hele Mitchelton-Scott-ploeg gaan niet meer van start.

Beginnend in Lanciano zoekt de koers eerst de kustlijn weer op, die wordt gevolgd tot badplaats Francavilla al Mare. Na een uitstapje naar Chieti keert de koers terug naar de kust tot aan Giulianova, waar na 110,1 kilometer de tussensprint voor het puntenklassement is gepland.

Vanuit het plaatsje Salino gaat de route voor de eerste keer omhoog naar Tortoreto Alto (2,9 km aan 7,3%, max. 18%), waar het wegdek tot tweemaal toe oploopt tot 18 procent. Daarna wordt afgedaald naar Tortoreto Lido aan de kust en wordt doorgereden naar Colonnella (3,1 km aan 9,2%, max. 18%) voor de tweede muur in amper achttien kilometer. Kort gevolgd door een tussensprint.

De route is dan al teruggedraaid naar Tortoreto. Bij Colle Luna moeten de coureurs een bult over en beklimmen daarna Tortoreto Alto nog eens via twee verschillende kanten; de eerste helling loopt op tot maximaal 20 procent, de tweede gaat over 1,9 kilometer aan gemiddeld 7,2 procent met een uitschieter tot 18 procent. Vanaf de top is het dan nog elf kilometer naar de streep.

Start: 12.05 uur in Lanciano

Finish: tussen 16.12 en 16.39 uur in Tortoreto Lido

Afstand: 177 kilometer

