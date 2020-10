Giro 2020: Liveblog – De Gendt in de aanval richting ‘zijn’ Stelvio, wat doen de favorieten? donderdag 22 oktober 2020 om 09:45

We kunnen deze etappe gerust als de koninginnenrit beschouwen. De Girorit van gisteren was al lastig, maar wat dan te denken van de achttiende rit met aankomst aan het meer van Cancano? Aan het einde van de middag geeft het fietscomputertje 5.400 hoogtemeters aan, en hebben de renners vier lastige cols – waaronder de Passo delle Stelvio – bedwongen.

Het gaat direct vanuit de start omhoog naar de top van de Campo Carlo Magno op 1.681 meter hoogte. Dit betekent dat de renners, die zich voor de start moeten losrijden op de roller, bijna veertien kilometer moeten klimmen aan ruim 6 %. Niet veel later volgt de Passo Castrin, ook wel bekend onder de naam Hofmahdjoch: een beklimming van 8,8 kilometer aan 9%.

De koers zal hier waarschijnlijk in een eerste plooi vallen, aangezien de renners nu bijna zestig licht oplopende kilometers krijgen voorgeschoteld richting de voet van de Passo dello Stelvio. Op de flanken van deze mythische col zullen de maskers afvallen, worden klassementsambities opgeborgen en zullen grote verschillen ontstaan. De Stelvio wordt vanuit Prato aangevat en is 24,7 kilometer lang aan 7,5%.

De finaleklim (kenmerkend vanwege zijn 21 haarspeldbochten) is eigenlijk negen kilometer lang aan 6,8%. Als de Cancano-dam in zicht is, is het namelijk nog twee kilometer over vlak terrein richting het meer van Cancano.

Start: 10.15 uur in Pinzolo

Finish: tussen 16.03 en 16.52 uur in Laghi di Cancano

Afstand: 207 kilometer

