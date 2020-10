Giro 2020: Liveblog – Neemt Kelderman het roze over in bergetappe naar Madonna di Campiglio? woensdag 21 oktober 2020 om 09:50

Zwaar, zwaarder, zwaarst. Dat is het credo in een derde week van een grote ronde, maar de Giro d’Italia lijkt er dit jaar nog een schepje bovenop te doen. Ook de zeventiende etappe speelt zich weer af in de bergen, nu krijgen de renners een klassieke bergrit door de Dolomieten voorgeschoteld. Maar liefst vier cols en een aankomst in skigebied Madonna di Campiglio liggen op de renners te wachten. Verandert de roze trui van schouders?

De eerste klimkilometers van de dag moeten worden gemaakt op de Forcella Valbona (22 kilometer aan 6,6%). Dit is een echte loper en dus een ideale klim om de benen wat los te rijden. De renners dalen vervolgens de Passo Coe af richting Calliano en Aldeno, waar de weg weer begint te stijgen richting de top van de Monte Bondone (20 kilometer aan 6,8%). De klim heeft pieken tot 15 %.

De Passo Durone (10,4 kilometer aan 6%) is wellicht een ideale springplank voor de renners die al wat verder staan in het klassement, maar nog altijd de ambitie hebben om het podium te halen of zelfs de Giro te winnen. De top ligt namelijk op een kleine veertig kilometer van de finish, in de wetenschap dat de slotklim naar Madonna di Campiglio niet al te zwaar is.

De weg loopt lichtjes omhoog richting de voet van de slotklim, maar wie hier in zijn eentje besluit om door te rijden, pleegt wellicht sportieve Harakiri. Met nog 12,5 kilometer te gaan beginnen de coureurs dan eindelijk aan de slotklim naar het toeristisch ingerichte Madonna di Campiglio (12,5 kilometer aan 5,7%). De klim is een klassieke loper.

Start: 10.30 uur in Bassano del Grappa

Finish: tussen 16.06 en 16.55 uur in Madonna di Campiglio

Afstand: 203 kilometer

